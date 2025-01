Donald Trump, sparata di Laura Boldrini: "Vi riassumo il suo discorso in pochissime parole"

21 gennaio 2025 a

La sinistra è ormai alla frutta. Il discorso di Trump nel corso del suo giuramento ha convinto tutti: c'è il sogno dell'America che torna a una nuova età dell'oro, ma anche la voglia di cancellare gli errori del passato, soprattutto quelli dell'amministrazione Biden. E così il day after dell’insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti dalle parti del Pd si leccano le ferite.

Ma c'è chi va oltre, come Laura Boldrini che ha una lettura tutta sua delle parole di Trump: "Il discorso di insediamento di Trump si può riassumere in pochissime parole: sarà la presidenza delle discriminazioni, dell’espansionismo in politica estera, delle vendette e del negazionismo della crisi climatica. Un discorso che si scaglia contro tutte le differenze, incluse quelle di genere, e contro i migranti, il che è piuttosto paradossale se pensiamo che gli Usa nascono dall’immigrazione e dalla contaminazione di popoli diversi con storie e culture diverse".

Poi aggiunge: "I quattro anni di Trump rischiano di portare il mondo intero indietro di decenni sulla lotta ai cambiamenti climatici, sui diritti delle persone, sulle libertà civili e sociali, ma anche sull’economia che prevede pesanti dazi. Escludere e discriminare, spaccare il paese e dividere la società non è mai indolore e ha ripercussioni negative sugli individui, sulla stabilità del Paese e sull’economia". Insomma, i dem non sanno più che pesci pigliare.