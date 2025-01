Roberto Gualtieri, l'ultimo disastro: "Thank you"? Come risponde alle due turiste

25 gennaio 2025 a

Ne ha combinata un'altra, Roberto Gualtieri. A Roma i suoi elettori lo hanno ribattezzato (con poco affetto e molta perfida ironia) "il sindaco influencer" per l'abitudine di parlare molto sui social e fare poco per una città sempre più sommersa dai guai. C'è da dire che come "comunicatore", dai video in bicicletta a zonzo alla sua passione per la chitarra, l'esponente del Pd ha rimediato più figuracce e autogol che altro.

Nell’ultimo video, diventato virale in queste ultime ore, l'ex ministro dell'Economia presenta le novità della stazione della metro Ottaviano. Il sopralluogo si risolve quasi subito in un disastro stile Lost in translation. Alcune turiste straniere a un certo punto lo ringraziano con il più classico "thank you" e lui, il sindaco della città caput mundi, tra le mete più visitate al mondo, dà prova di una scarsissima conoscenza della lingua replicando con un tragicomico, fantozziano "Pregh". Più che a un gaffe, viene da pensare a un agguato. Sì, ma firmato dai suoi social media manager visto che come sottolinea giustamente anche Il Secolo d'Italia, il video non è stato né modificato né tagliato né fatto sparire: "Hanno lasciato tutto in Rete". E da qui l'inevitabile raffica di sfottò.

C'è da dire che non è proprio una novità: ai romani e agli elettori di sinistra (ma non solo) sarà venuto in mente Francesco Rutelli, a sua volta ex sindaco della Capitale e per qualche mese pure candidato premer dei progressisti (travolto nel 2001 da Silvio Berlusconi) che da ministro per i Beni Culturali diede prova del suo inglese cacio e pepe.

"Avevo er sindaco pure internazionale con il suo inglese. Daje a sindaco che stai a spigne", è una delle battutacce rivolte a Gualtieri. "Bello l’accento Inglese", "Nono, Preygh!", "Nono, prego mi ha spezzato". Certo, resta la domanda delle domande a cui dare una risposta è ancora difficile: "Ma come hanno fatto a votarlo?".