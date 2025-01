"Sinner? Se l'ammazzi fai pari". All'angolo, l'ultima speranza degli anti-italiani

27 gennaio 2025 a

Grande spazio sui giornali al secondo trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. E "ormai ai suoi detrattori resta solo la speranza della squalifica", commenta Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Nella boxe dopo alcuni round strapersi l'angolo dice 'se l'ammazzai fai pari' - ironizza ancora il direttore editoriale di Libero -: ecco, nel caso di Sinner se lo squalificano possono sperare di fare pari". E c'è poi Meloni che va in Arabia Saudita per firmare contratti significativi da 10 miliardi.

Scatenata l'Associazione nazionale magistrati. "Non paga della piazzata di sabato, della protesta contro la separazione delle carriere, delle sortite politiche e dello sciopero preannunciato, ora si mette anche a dire cosa Nordio avrebbe dovuto e non dovuto fare nel caso Almasri. Dopo aver cercato di travolgere le competenze del potere legislativo, ieri direttamente il potere esecutivo".

Riprende la missione migranti in Albania e cade l'anniversario di Alleanza Nazionale. Gianfranco Fini, intervistato sulla Stampa, rivendica un suo ruolo: oggi la destra non sarebbe quello che è senza quella pagina. "Fini però sembra colpito dal virus del politicamente corretto che gli fece male nella sua seconda parte di carriera politica, dicendo cose fuori luogo su Trump e diritti Lgbtq".

Trump duro su Gaza, "da demolire" e con i palestinesi da trasferire in Egitto e in Giordania, e le controversie con la Colombia. "Oggi sui giornali c'è la fila di quelli che gliele dicono. Alan Friedman, Paolo Mieli, una collezione di scrittori tra Repubblica e Stampa, Annalisa Cuzzocrea...". Politicamente c'è la questione interna, la seconda puntata della collaborazione di Gentiloni su Repubblica ("Nella prima diceva 'Ci vuole più Europa', nella seconda invece dice 'Ci vuole più Europa'". Preparatevi: "La Stampa ci dice quale sarà la prossima iniziativa politica di Elly Schlein. E ci vorranno 25 minuti per la prima incaz***ra della giornata. Annotate: Messaggero, pubblica amministrazione, contratti. Io mi sono già incaz***to alle 4 e mezzo di mattina".