Daniela Santanchè gela la sinistra: "Non mi dimetto, vado avanti"

"Non mi dimetto e vado avanti". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, smentendo chi parla di un suo passo indietro. Arrivata al Villaggio Italia di Gedda, in Arabia Saudita, l'esponente di Fratelli d'Italia mostra in un video su Instagram l'Amerigo Vespucci. "È l'ultima tappa e devo dire da italiana è sempre una grande emozione. Un pezzo di Italia che ha fatto il giro di tutto il mondo".

Prima di lei è stata Giorgia Meloni a parlare della vicenda giudiziaria che vede coinvolta la ministra con il caso Visibilia. Processo in cui è accusata di falso in bilancio. A riguardo la presidente del Consiglio ha messo le cose in chiaro: "Sono contenta di rispondere a questa domanda, viste anche le tante ricostruzioni. Sgomberiamo il campo, non c'è nessun braccio di ferro, non c'è preoccupazione, non c'è un imbarazzo che addirittura mi porterebbe a non presentarmi in Cdm, a spostare la data della mia visita in Arabia saudita per non incontrare il ministro Santanchè".

E ancora: "C'è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale, in un clima assolutamente sereno. Io non credo che un semplice rinvio a giudizio sia esso stesso motivo di dimissione. Penso anche che il ministro Santanchè stia lavorando ottimamente", ha tagliato corto Meloni, aggiungendo che "incontrerò Santanchè per parlarle". Lo stesso Guido Crosetto, anche lui in visita all'Amerigo Vespucci, ha voluto rispondere alle opposizioni: "È una questione che devono affrontare la premier e Santanchè. Soprattutto la Santanchè". Nei giorni scorsi a cavalcare il caso sono stati Elly Schlein e Giuseppe Conte. Per la leader del Pd e quello del Movimento 5 Stelle "Meloni deve pretendere le dimissioni".