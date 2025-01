Almasri, la prima richiesta di Giulia Bongiorno a Meloni e governo: ecco la linea difensiva

31 gennaio 2025 a

"Tacere, o almeno ricalibrare gli accenti": questo il primo consiglio che l'avvocata Giulia Bongiorno avrebbe dato ai suoi assistiti, la premier Giorgia Meloni, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, che l'hanno nominata come loro unico legale dopo aver saputo di essere indagati dalla Procura di Roma per il caso del generale libico Almasri. Lo riporta un retroscena del Corriere della Sera. Fonti di governo hanno spiegato che la scelta della premier di nominare come unico legale la presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama per la difesa è un "segnale di compattezza" dell’esecutivo. Inoltre, a dare il via libera a questa scelta sarebbero stati anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Per la presidente del Consiglio, però, la nomina di Bongiorno, non solo stimata giurista ma anche sua amica personale, sarebbe pure una dichiarazione di forza nei confronti di quella parte della magistratura da lei giudicata "politicizzata e ideologicamente schierata contro di me". Tra le ultime vittorie di Bongiorno, l'assoluzione in primo grado del segretario della Lega nel processo Open Arms. Intanto, determinata a "tirare dritta", la premier si sarebbe messa subito al lavoro sulla strategia da attuare in vista della decisione, entro 90 giorni, del Tribunale dei ministri. Secondo la premier e i ministri finiti sotto indagine, la sicurezza e l'interesse nazionale avrebbero spinto il governo a rimpatriare su un volo di Stato il comandante libico Osama Almasri.

Dopo che è saltata l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi in Parlamento proprio per via della notizia di indagine, le opposizioni hanno chiesto alla premier di andare a riferire in aula. Ma, secondo quanto riportato dal Corriere, Meloni non avrebbe alcuna intenzione di farlo. Così come non lo faranno, almeno per diversi giorni, i ministri dell'Interno e della Giustizia.