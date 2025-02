Almasri, Bignami smaschera la sinistra: "Vi ricordate i casi di Cacace o Calonego?"

06 febbraio 2025 a

"Almasri, in realtà, per la sinistra, è marginale. È solo una scusa per attaccare il governo. Stiamo parlando, d’altronde, di chi, dal 2016 al 2020, ha stretto accordi col gruppo Rada. Basti pensare ai casi di Cacace o Calonego, i due tecnici italiani rilasciati grazie a una mediazione con le milizie libiche, ricordati in una recente inchiesta del Tempo". Galeazzo Bignani, capogruppo alla Camera di FdI, non ha dubbi: la sinistra col caso Almasri cerca solo un pretesto per attaccare ancora una volta il governo.

"L’atteggiamento di una certa magistratura – ha detto al Tempo Bignami- o le recenti proteste contro il governo, dimostrano che qualcuno ha provato a ripetere l’operazione, verificatasi nel 1994: quando alcuni giudici provarono, con ogni mezzo a disposizione, a fermare la riforma della giustizia. Peccato, però, che stavolta il tentativo si è rivelato fallimentare". Secondo Bignami, la sinistra - con la preziosa sponda della magistratura rossa - starebbe tentando in tutti i modi di affossare la riforma della giustizia voluta dal governo Meloni.

"Siamo delegittimati". Coas Anm, i magistrati ora disertano la cerimonia dei penalisti

"La verità è che, in questo caso, non si tratta di una protesta contro la separazione delle carriere - ha proseguito Bignami -. Ma siamo piuttosto di fronte ad alcune incrostazioni corporative che vedono il sorteggio all’interno del Csm come una minaccia. Chi eccepisce su una spesa di 800 milioni nei prossimi sei anni, non ricorda i 5 miliardi di euro spesi per i flussi migratori quando c’era Renzi al governo. Stiamo parlando di tanti soldi che andavano in larga parte nelle tasche dei soliti noti. Gli ultimi episodi mi hanno fatto pensare che una certa sinistra più che solidale - ha concluso - con i migranti lo sia con i trafficanti".