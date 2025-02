Capezzone: "Gli anti-Trump italiani? Zac, ti portano alla Cina". Cosa spunta su Repubblica

27 febbraio 2025 a

Poche ore fa Donald Trump ha diffuso sui social il video su Gaza creato con l'Intelligenza artificiale. "Diamolo pure, con alcuni aspetti da cafonata", commenta Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Un video in cui si mostra come sarebbe la Gaza "trumpizzata": "Statue d'oro, piscine, grattacieli, qualche figura barbuta, ballerine. Trump allude a uno scenario in cui non c'è più Hamas, non c'è più terrorismo, e quel lembo di terra può rappresentare ricchezza e benessere".

"Con canoni estetici che potranno non piacere, ricordano Las Vegas o Mar-a-Lago - spiega il direttore editoriale di Libero -, ma per Trump er tutto tranne che un'offesa". E intanto la sinistra italiana impazzisce, mentre i particolari siti americani filo-democratici non hanno neanche valorizzato la notizia, senza fare polemiche su un clippino. "Invece in Italia tutti quelli che se ne sono stati zitti su Hamas hanno magicamente ritrovato la voce".

E tutto oggi ruota sul "Trump cattivo". Prevale la logica dell'assalto, a partire dai dazi contro l'Unione europea. E va bene anche Londra: "Non c'è più Brexit, tutti applaudono all'ipotesi di invio di militari europei in Ucraina studiata da Starmer e Macron". Su Avvenire e Corriere della Sera, firma Aldo Cazzullo, parlano di un "Zelensky depredato" per l'accordo minerario con Trump sulle terre rare.

"Colpo di freno della Meloni sulla fuga in avanti di Starmer e Macron e colpi di freno anche del ministro Crosetto, che in una nota ben concepita ha ricordato a tutti come stanno le cose. La grande assente è la Nato, sembra esserci fretta di liquidarla da parte dei critici anti-Trump - riflette ancora Capezzone -. E' la mitica autonomia strategica europea che poi dove ti porta? Zac, alla Cina... Leggete Nelli Feroci su Repubblica, hai visto dove si va a parare?".