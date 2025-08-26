Il calcio con le teste dei nemici Trump e Franco

Freedom kick li hanno chiamati. Quindi siete pronti a immaginarvi un pallone e un campo dove lo sport diventa unione e una pedata è un calcio contro l’odio. Ecco se avete pensato a tutto questo vi siete sbagliati di grosso. L’artista spagnolo Eugenio Merino ha ideato assieme al collettivo statunitense Indecline “La Copa del Generalísimo”. Ovvero? Una partita di calcio in cui si sono sfidati 22 sciamannati che come sfera hanno usato una riproduzione della testa del Caudillo Francisco Franco. Prima ancora lo aveva fatto con il capo di Donald Trump. Ci arriveremo.

Le foto sono stomachevoli, lo diciamo subito, ma non vogliamo neanche dare un giudizio morale, l’antifascismo lo conosciamo. Inoltre questo giornale non è composto da educande eppure la visione delle due squadre sfidatesi su un campo fatto di sterpaglie - vestite di nero e di rosso intente a prendere a calci la capoccia di Franco è orrifica.

A maggior ragione perché tra di loro c’è quello che è poco più di un adolescente. Infine, come se non bastasse, l’inusuale pallone è stato esposto al museo archeologico e paleontologico di Cueva del Toll.