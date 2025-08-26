Elettra Lamborghini, "la mia porca figura": com'è oggi

Alla faccia degli hater e dei leoni da tastiera. Elettra Lamborghini, influencer, ereditiera e popstar dal sapor disco-latino, sta per debuttare come conduttrice in Rai con ben due programmi, Boss in incognito e The Unknown - Fino all'ultimo bivio.

Forse proprio per prepararsi al meglio per il doppio impegno, la 31enne emiliana si è sottoposta a un intenso periodo di "ritonificazione", tra dieta ed esercizio fisico. E risponde a tono a chi non sa far altro che criticare, per un motivo o per l'altro. Qualcuno infatti ha contestato a Elettra, moglie del musicista Afrojack, di essere dimagrita troppo. "Me ne frego - la sua risposta al fulmicotone -. Prima ero grassa, adesso sono troppo magra. Non va mai bene niente per gli altri. L'importante è che io stia bene". Come darle torto.

"C'è chi mi preferiva prima e chi mi dice che adesso sono bellissima - riflette in una intervista su Repubblica -. Ma non mi interessa. Non vivo in funzione di quello che gli altri pensano. Io sto bene, e questo mi basta".

Certo, i sacrifici ci sono stati: "Ho chiuso la bocca e mi sono allenata. La verità è che molte persone rosicano vedendo che ce l'ho fatta. Ma io sono fiera di me stessa e dico con orgoglio: faccio la mia porca figura. Perché tanto non puoi piacere a tutti. E io non voglio piacere a tutti".