Jannik Sinner, superato in tre set Vit Kopriv: il colpo con cui lo ha annientato

Esordio vincente per il campione in carica Jannik Sinner allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero uno del mondo e prima testa di serie, supera il ceco Vit Kopriva, numero 89 del ranking Atp con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2 in un'ora e 38 minuti.

Le uniche difficoltà per il campione di Wimbledon sono dovute a dei fastidi alla mano destra derivanti da una fasciatura per una vescica e per i quali ha chiamato il fisioterapista in campo. Al secondo turno l'altoatesino affronterà il vincente del match tra l'australiano Alexey Popyrin, numero 36 del mondo, e il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 752 del ranking Atp.