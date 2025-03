Maurizio Gasparri contro Repubblica: "Non prendiamo ordini né lezioni da un giornale-partito"

03 marzo 2025 a

"Forza Italia, che è un partito europeista, non aderisce, promuoviamo le nostre iniziative, non andiamo a quelle altrui": il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, a proposito dell'appello lanciato da Michele Serra, firma di Repubblica, per scendere in piazza a sostegno dell'Europa. Un'iniziativa, ha proseguito il senatore azzurro, che è "indetta da un giornale-partito. Non prendiamo lezioni da Repubblica, né prendiamo ordini da loro, siamo per l'Europa da prima che loro la scoprissero...".

La manifestazione in questione si terrà sabato 15 marzo in varie piazze d'Italia, anche con l'aiuto di vari sindaci. A tal proposito Serra, che è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 prima di Gasparri, per quel che riguarda la Capitale ha fatto sapere che "verrà costituito un comunicato organizzativo dal Comune di Roma, ci sarà un account, una mail, e poi ci saranno un po’ di persone che parleranno…".

Cambiando argomento, poi, Gasparri ha raccontato un aneddoto piuttosto curioso sulla sua amicizia con la premier Giorgia Meloni. Grandissimo tifoso della Roma, ha rivelato: "In passato andavo allo stadio a vedere i giallorossi insieme a Giorgia Meloni, mi passava a prendere con la sua Mini e andavamo io e lei a vedere la partita".