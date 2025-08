Sondaggio Demopolis, FdI impressionante: dove vola. Pd, un disastro: le cifre

Non c’è crisi per Fratelli d’Italia , che vede accrescere sempre più i consensi e veleggia sicuro verso le elezioni politiche che si terranno tra due anni. Oggi alle urne il partito di Giorgia Meloni si confermerebbe in cima al gradimento del Paese con il 30,2%, e un vantaggio di quasi 8 punti sul Partito Democratico , attestato al 22,5%. Lo ha stabilito il Barometro politico dell’ Istituto Demopolis , diretto da Pietro Vento .

Poi ecco il ministro degli Esteri Antonio Tajani al 31% e la segretaria del principale partito di opposizione Elly Schlein al 30%. Quanto a Giuseppe Conte, di lui si fida il 27%, mentre del vicepremier Matteo Salvini il 25%. Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, afferma: “Risulta significativo che gli italiani confermino il sostegno a Giorgia Meloni nei giorni dell’accordo sui dazi. Questo perché la stragrande maggioranza degli italiani voleva un accordo con gli Usa e non la guerra commerciale. Gli italiani sanno che in politica estera si lavora in silenzio, si negozia a più livelli, e si costruiscono accordi. Per questo premiano chi ha scelto di stare nel campo della responsabilità e della prudenza”.