Torino, il neo-acquisto Aboukhlal: nel 2023, questa frase sulle donne

Il Torino ha annunciato l'acquisto di Zakaria Aboukhlal, l'attaccante marocchino è stato prelevato a titolo definitivo dal Tolosa. Come rivelato dal club di via Viotti attraverso una nota ufficiale, il classe 2000 ha firmato con la società del presidente Urbano Cairo un contratto fino al 30 giugno del 2029. Aboukhlal ha collezionato 83 presenze in tre stagioni con il Tolosa, realizzando 25 gol e fornendo 9 assist, oltre a conquistare la Coppa di Francia nel 2023.

L'attaccante marocchino era diventato noto in Francia dopo che si è rifiutato di scendere in campo con il suo Toloso a maggio 2023. Il motivo? Aboukhlal aveva contestato la decisione della federazione francese di far giocare i calciatori indossando una maglia dedicata alla lotta contro l'omofobia. Ma non finisce qui.