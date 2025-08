Stefano De Martino, la bomba di Cassini: "La gente ancora non lo sa"

Endorsement per Stefano De Martino. A detta di Riccardo Cassini, regista e autore di Affari Tuoi, il conduttore di Rai 1 è come Fiorello. Anzi, forse anche meglio. "La gente ancora non lo sa, non se ne rende conto, ma Stefano è come Fiorello sul palco: improvvisa, fa ridere, sa cantare, è bravo a condurre", ha spiegato Cassini in un'intervista al settimanale Gente. E prima di sbilanciarsi ulteriormente: "Anzi, guarda, sai che ti dico? Stefano è pure meglio di Fiorello: lui sa anche ballare. E suonare!".

Il riferimento è agli strumenti musicali suonati dal 35enne campano, ovvero chitarra e piano e il sax che sta imparando a suonare. D'altronde i numeri del game show lo confermano, con ascolti sempre più alti giorno dopo giorno.