Giorgia Meloni da Giorgino: "Sanremo? Finalmente senza tutti quei soloni", sinistra ai matti

Nessuno tocchi il Festival di Sanremo. A sinistra non hanno preso molto bene le parole di Giorgia Meloni a XXI Secolo, il programma di Rai 1 condotto da Francesco Giorgino in seconda serata.

L'intervista è anche su questioni personali. L'ex mezzobusto del Tg1 chiede alla premier dove andrebbe in vacanza: "Vorrei tornare a fare le immersioni alle isole Tremiti", risponde secca il presidente del Consiglio, con Giorgino che esulta, "nella mia regione! Presidente, un posto bellissimo, natura incontaminata".

Poi si passa a parlare dell'ultimo Festival. "Non sono riuscito a vederlo tutto, però ho visto la finale - conferma Meloni - e sono riuscita a vedere anche una parte della serata sulle cover insomma e devo dire che mi è piaciuto quello che ho visto, mi è piaciuto quello che ho visto. Finalmente un Festival di Sanremo dove la musica è protagonista" e "dove non ti ritrovi con questi soloni che ti devono fare il monologo mentre tu puoi solo sentire della musica", ha detto la leader di Fratelli d'Italia, crollando sulla poltrona ironicamente.

"I dati sugli ascolti sono andati molto bene e quindi faccio i miei complimenti per questa edizione a Carlo Conti, ho trovato della buona musica, ho trovato un bello spettacolo". E sui social, ovviamente, tanti telespettatori (ed elettori) tendenti a sinistra hanno contestato le parole della Meloni, comprese quelle su Simone Cristicchi.

"Toni apocalittici e fuori luogo, disposta a confrontarmi". Meloni avverte le toghe: vicinissimo il faccia a faccia

"Non so per Elly Schlein, francamente io ho trovato la canzone" di Cristicchi "splendida, l'ho trovata commovente e mi è dispiaciuto che anche su questo si sia riusciti a fare polemica". "Penso davvero - ha commentato amareggiata - che il fatto che si riesca in Italia a fare polemica anche su un artista che scrive una canzone sulla madre malata debba veramente farci riflettere su dove siamo arrivati".