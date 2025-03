Guido Crosetto e il retroscena su Berlusconi: "So che ti sei separato, ti dispiace se...", come lo gelò il ministro

09 marzo 2025 a

In una lunga intervista al Corriere il ministro della Difesa, Guido Crosetto, affronta diversi temi. Ma di fatto si racconta e racconta proprio il Crosetto più intimo con aneddoti che in pochi conoscono. Uno di questi riguarda la moglie Gaia. La domanda che gli viene posta è piuttosto chiara: "Si sussurrò che lei, Crosetto, abbandonò il berlusconismo perché Gaia piaceva a Berlusconi. Falso?".

Crosetto risponde prontamente: "Quando la Meloni ed io andammo da Berlusconi a dirgli che ce ne andavamo dal Pdl, Giorgia la liquidò in mezzo secondo mentre a me chiese di restare". A questo punto però la domanda successiva si fa ancora più chiara: "Ma che si fosse invaghito di sua moglie?. E il ministro risponde così: "Che a Berlusconi piacesse Gaia me l’ha detto mille volte lui stesso. Per un periodo, io e lei ci separammo. Un giorno vado da Silvio e lui mi fa: “Guido, so che vi siete lasciati. Ma ti dispiacerebbe se...?”. “Provaci!”, lo gelai. E non se ne parlò più". Infine una riflessione sui tempi che ci attendono: "Mi fa paura il modo stupido in cui a volte lo affrontiamo. Mi fa paura quando, in un momento come questo, il tema della difesa comune europea viene liquidato strumentalmente utilizzando, come ha fatto Giuseppe Conte, una parola come “riarmo”, che è oggettivamente una parola brutta, respingente, che non vuol dire nulla. E ho anche paura che questo sia il secolo delle grandi superpotenze: e che quindi o l’europa diventa una superpotenza o sono guai".