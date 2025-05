Guido Crosetto replica ai pro-Pal che lo contestano: azzerati

Ancora i pro-Pal. Una ventina di giovani attivisti a favore della Palestina hanno contestato Guido Crosetto. Il ministro della Difesa è ospite al Salone del libro di Torino, nei pressi dello stand del ministero. Qui il gruppo di contestatori - tenuto a distanza dalle forze dell'ordine - ha urlato lo slogan "Crosetto Crosetto in guerra vacci tu" ed esibito cartelli con la scritta 'Stop al riarmo' e una bandiera della Palestina. I contestatori sono poi stati accompagnati dalla polizia all'uscita del padiglione dell'Oval al Lingotto.

Ma Crosetto ha voluto rispondere direttamente ai contestatori: "Per carità, io accetto qualunque cosa", ha premesso prima di mettere i pro-Pal di fronte alla verità: "Dovrebbero ricordarsi loro però che quando parlano del Governo italiano, non parlo per me parlo per questo stand, che in questi giorni, come in altri molti giorni, decine di bambini palestinesi sono arrivati in Italia grazie alla Difesa, così come aiuti umanitari continuano ad arrivare anche quando c'è la guerra, anche quando cadono le bombe israeliane in quei territori. Grazie agli uomini e alle donne della Difesa".