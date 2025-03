Marco Rizzo, le corna in diretta "ai signori dell'Unione europea"

13 marzo 2025 a

Che Marco Rizzo sia contrario al riarmo europeo non è una novità. E, dopo aver espresso la sua posizione, a Fuori dal Coro non le manda a dire. Destinataria, ancora una volta, l'Ue. Qui, nello studio di Mario Giordano mercoledì 12 marzo, il presidente onorario del Partito Comunista si lascia andare anche a un gesto "inconsueto": le corna.

La battaglia di Rizzo si traduce in una manifestazione da lui indetta, quella di sabato 15 marzo alle ore 15:30, alla Bocca della Verità. L'obiettivo? Richiamare tutti gli italiani che si riconoscono sotto il vessillo della Pace e della Sovranità, in netta contrapposizione all'iniziativa di Repubblica e di Michele Serra, che si terrà alla stessa ora, nella stessa città. "Il piano di riarmo europeo di 800 miliardi di euro - ha tuonato il comunista - è dannoso per due motivi: innanzitutto perché rischia di farci fare la guerra proprio ora che Trump e Putin stanno trovando un accordo di pace, in secondo luogo l'impegno bellico così ferocemente e ciecamente inseguito dall'UE, dimentica completamente la questione sociale".

Il motivo? "Impiega nelle armi ciò che dovrebbe essere speso nella ricerca, nella sanità, nell'istruzione, nelle politiche per il lavoro e per lo Stato Sociale". Ad affiancarlo nel corso della presentazione dell'iniziativa, è stato il prof. Enzo Pennetta Presidente del Comitato Ripudia la Guerra secondo cui "la Piazza tricolore a la Bocca della Verità proporrà Pace e Sovranità in alternativa alla guerra e alla spesa anti-sociale".