Afd, la rabbia di Marco Rizzo: "Dittatura della finanza"

Marco Rizzo non si trattiene. A indignarlo la notizia diffusa dall'ufficio federale tedesco per la Protezione della Costituzione (Bfv). Il servizio segreto interno ha infatti classificato il partito di Afd guidato da Alice Weidel come "estrema destra". Tra i punti contestati - spiega il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare - "la contrarietà alle politiche migratorie della Ue e agli aiuti in armi della guerra in Ucraina".

E ancora: "Le agenzie coinvolte sono autorizzate a tenere sotto osservazione le riunioni, controllare i telefoni, realizzare registrazioni audio e video e reclutare informatori per garantire la supervisione sul movimento. La pronuncia del Bundesamt fuer Verfassungschutz (BfV) potrebbe incidere anche sul dibattito politico relativo a un possibile divieto dell'AfD".