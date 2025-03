Giorgia Meloni, orgoglio tricolore: "Cosa celebriamo oggi, evviva la nostra bandiera"

17 marzo 2025 a

Oggi, lunedì 17 marzo, in Italia si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno - quello di Mameli - e della Bandiera. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, insieme a tutta la sua squadra di governo completato l'iter legislativo per permettere all'Inno di Mameli di diventare l'inno ufficiale del nostro Paese. Una mossa che però segna una brutta batosta per tutti coloro che vorrebbero renderlo più inclusivo.

Un esempio? La cantante Francamente. "Mi è stato proposto di cantarlo e la prima cosa a cui ho pensato è stata: accetto, ma cambio il testo", aveva spiegato subito dopo che le era stato chiesto di cantarlo prima della finale di Coppa Italia di volley femminile. "Ho deciso di cantarlo così com’è, ma da donna queer e con un outfit simbolico, perché anche questo è un modo per far sentire la nostra voce", aveva poi aggiunto.

"17 marzo, Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera - ha scritto Giorgia Meloni su Instagram -. Oggi celebriamo l’identità della Nazione, i valori che ci uniscono e il percorso che ha forgiato l’Italia. Quest’anno, questa ricorrenza assume un significato ancora più solenne: il Consiglio dei Ministri ha colmato una lacuna normativa di sette anni e ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce le modalità di esecuzione dell’Inno nazionale - 'Il Canto degli Italiani' scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro - nelle cerimonie istituzionali e pubbliche. Un doveroso atto di rispetto - ha concluso - verso uno dei simboli più rappresentativi della Nazione e della storia d’Italia. Viva l’Italia, la nostra storia, la nostra Bandiera!"