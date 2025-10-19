Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Enzo Iacchetti, fango sul governo: "In cosa è brava Meloni"

di
Libero logo
domenica 19 ottobre 2025
Enzo Iacchetti, fango sul governo: "In cosa è brava Meloni"

2' di lettura

Il nuovo paladino della sinistra? Enzo Iacchetti. Il comico è passato dal condurre Striscia la Notizia all'occupare i salotti televisivi. Prima con la sua battaglia pro-Pal, poi con quella anti-governo. Ed è così che ospite di Accordi&Disaccordi in onda sul Nove sabato 18 ottobre ha attaccato: "La Meloni è bravissima a non dire nulla, a sfuggire ai giornalisti e a tenere insieme un governo fatto di inquisiti, di persone senza laurea o che la conseguono quando sono già ministri". Insomma, l'ennesimo fango gratuito.

Ma d'altronde non è una novità. Già ospite di È sempre Cartabianca Iacchetti aveva detto: "Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà. Mi basterebbe questo per capire che sono in una Nazione che ha senso di esistere".

Enzo Iacchetti, la gufata: "Pace a Gaza? Al primo fiammifero..."

Enzo Iacchetti torna da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il programma in onda su Rete 4, la puntata &egr...

E ancora: "Quando vedo quelle scene, dico che tutti gli esseri umani, soprattutto quelli che si dicono cristiani, negano e nascondono la testa. Non hanno neanche la pietà di dire: 'Mi fanno pietà'. I bambini con il grano turco in mano mi fanno pena".

Alla faccia dei democratici Avs, il capogruppo Andrea Di Leonardo: "Auspico una Norimberga per Meloni"

La clip "Differenza abissale": il video di Meloni che imbarazza Elly Schlein

Polemiche Donzelli contro Schlein: "Così denigra l'Italia"

tag
giorgia meloni
enzo iacchetti
accordi&disaccordi

Alla faccia dei democratici Avs, il capogruppo Andrea Di Leonardo: "Auspico una Norimberga per Meloni"

La clip "Differenza abissale": il video di Meloni che imbarazza Elly Schlein

Polemiche Donzelli contro Schlein: "Così denigra l'Italia"

ti potrebbero interessare

469x270

Avs, il capogruppo Andrea Di Leonardo: "Auspico una Norimberga per Meloni"

Caterina Spinelli
3072x3016

"Differenza abissale": il video di Meloni che imbarazza Elly Schlein

Redazione
3072x2100

Donzelli contro Schlein: "Così denigra l'Italia"

Redazione
3072x2048

Il “Sole” in sciopero per l’intervista a Meloni

Michele Zaccardi