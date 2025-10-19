Enzo Iacchetti, fango sul governo: "In cosa è brava Meloni"

Il nuovo paladino della sinistra? Enzo Iacchetti. Il comico è passato dal condurre Striscia la Notizia all'occupare i salotti televisivi. Prima con la sua battaglia pro-Pal, poi con quella anti-governo. Ed è così che ospite di Accordi&Disaccordi in onda sul Nove sabato 18 ottobre ha attaccato: "La Meloni è bravissima a non dire nulla, a sfuggire ai giornalisti e a tenere insieme un governo fatto di inquisiti, di persone senza laurea o che la conseguono quando sono già ministri". Insomma, l'ennesimo fango gratuito.
Ma d'altronde non è una novità. Già ospite di È sempre Cartabianca Iacchetti aveva detto: "Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà. Mi basterebbe questo per capire che sono in una Nazione che ha senso di esistere".
E ancora: "Quando vedo quelle scene, dico che tutti gli esseri umani, soprattutto quelli che si dicono cristiani, negano e nascondono la testa. Non hanno neanche la pietà di dire: 'Mi fanno pietà'. I bambini con il grano turco in mano mi fanno pena".
Enzo Iacchetti, ospite ad Accordi e Disaccordi, spara a zero su Giorgia Meloni e sul suo governo: "La Meloni è bravissima a non dire nulla, a sfuggire ai giornalisti e a tenere insieme un governo fatto di inquisiti, di persone senza laurea o che la conseguono quando sono già…