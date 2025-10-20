Affari tuoi, "come si chiama di cognome Efisio": tutti sconvolti

"Il dottore si è intenerito...". A volte succede anche ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In studio il concorrente è Efisio, fruttivendolo dalla Sardegna. Timido, simpatico, tenerissimo: così lo giudicano i telespettatori che commentano su X la sua partita.

"Lo scopro solo oggi, sapete come fa di cognome Efisio? Un fruttivendolo che si chiama Cocco... Un destino scritto", lo presenta così De Martino strappando la risata anche al pacchista per caso Herbert Ballerina.

Alla fine, il fruttivendolo accompagnato dalla compagna Fabiana conquista 50mila euro dopo una partita ricca di colpi di scena e che faceva temere il peggio. Grande entusiasmo su X, dove c'è chi sperava nel colpaccio da 300mila euro e addirittura propone: "Per gli altri 250.000 casomai glieli mettiamo noi con gofoundme", "Che furto gli hanno fatto a Efisio a far vincerlo 1/6 di meno di 300.000".

In generale però la gioia è condivisa da tutti gli appassionati: "Sono proprio contenta per Efisio e la sua famiglia e adesso avanti tutta a esaudire i vostri desideri!!!", "La presa male non aver preso il 17 detto dal figlio comunque 50mila euro sono più che buoni bravo! Buona vita brava gente!", "Sto piangendo anch'io... Se lo meritano", "E giù altre 50.000 euro, come fossero noccioline... Vai, vai che sulla prossima bolletta ci sono altre 18€ da pagare!", "Sì c***o vinti i 50mila euro. Se le meritati tutti... Grande anche al Dottore per l'aiuto", "Sono contenta nemmeno li avessi vinto io questi soldi", "Ma si può piangere di gioia guardando Affari tuoi??", "Il Dottore ha platealmente regalato 50.000 euro con sto cambio a fine puntata, anche per placare Diego appena tornano a casa, roba da assistenti sociali", "Quest'uomo mi sta distruggendo", "Ma che bello!! Super contenta per Efisio, sembra proprio una bella persona", "Menomale dai, stavo per incazzarmi per il fatto che i buoni e simpatici non vincono mai", "Urloooooooooooo oddio che belloooooooo".



