Anche l'Auditel si inchina all'Arma

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1) L’Italia si stringe attorno ai tre carabinieri morti per un’esplosione avvenuta durante uno sgombero nel veronese. Fanno impressione i numeri snocciolati dall’Auditel. Lo Speciale Tg1 con la diretta dei funerali di Stato dalla Basilica di Santa Giustina a Padova, con telecronaca di Giuseppe La Venia e dell’inviata Elena De Vincenzo, nel pomeriggio di Rai 1 ha coinvolto 1.766.000 telespettatori col 21.1% di share e 11mila utenti dai device. Bene anche Rete 4 che ha seguito la cerimonia con Tg4 Diario del Giorno speciale condotto da Sabrina Scampini: 506mila spettatori e il 5.8% di share. Complessivamente il 50% della platea ha assistito alle immagini piene di dolore e dignità. Nonostante indagini spesso pretestuose, la fiducia degli italiani nell’Arma è solida e incrollabile, come dimostrano i dati Eurispes che la danno sempre al top. Esemplari le parole del figlio di Valerio Daprà, una delle tre vittime: «Oggi sono qui non solo come figlio ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare “papà” un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all’onore».