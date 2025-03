Primo maggio senza precedenti, Maurizio Landini parla da solo: ecco cosa accadrà

19 marzo 2025 a

Ecco il frutto delle ambizioni da leader politico di Maurizio Landini: per la prima volta nella storia dei sindacati italiani, Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza il Primo maggio divise, in tre città differenti. La propaganda, soprattutto da parte del sindacato rosso, sottolinea come il tema sia comune (e ci mancherebbe pure), quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Ma la scelta di sfilare separati è la conferma di una distanza che appare incolmabile, almeno con i protagonisti attuali in campo e le opposizioni mai così frastagliate.

Landini, segretario generale della Cgil, l'uomo che "sussurra a Conte e Schlein", sarà a Roma. Pierpaolo Bombardieri, capo della Uil, salirà sul palco a Prato. La neo-numero uno della Cisl Daniela Fumarola, da poco al posto di Luigi Sbarra, presenzierà invece a Casteldaccia, in provincia di Palermo. E anche a memoria di chi nel sindacato ci sta da oltre 30 anni, questo non era mai accaduto fatte salve le due edizioni segnate dall'emergenza Covid, ma quello non fa testo.

La scelta delle tre città, una in Toscana, una nel Lazio e l'altra in Sicilia, si potrebbe spiegare con la trasversalità del tema: le morti sul lavoro, purtroppo, denunciano da anni i sindacati, non hanno un luogo, non hanno confini e riguardano drammaticamente tutta Italia. Però, in una stagione complicata dal punto di vista dei rapporti tra i tre sindacati, nella scelta è difficile non leggere una certa difficoltà a costruire l'unità, o quanto meno il percorso di riavvicinamento sembra dover essere ancora metabolizzato. La toppa al buco (politico) è data dalla presenza delle tre rappresentanze sindacali in ciascuna delle mobilitazioni. Ma non può bastare questo a ricomporre il quadro sindacale.

Nel 2024, Sbarra, Bombardieri e Landini erano insieme a Monfalcone, uniti sotto lo slogan 'Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale'. Nel 2023 i tre avevano scelto Potenza come luogo della manifestazione unitaria per la festa dei lavoratori dedicata, quell'anno, ai 75 anni della Costituzione. Nel 2022, con lo slogan, 'Al lavoro per la pace', il comizio dei tre segretari generali si tenne ad Assisi. Il 2021 e il 2020 furono le edizioni della festa dei lavoratori al tempo del Covid. Nel 2021 il tema fu 'L'Italia si cura con il lavoro' e i segretari generali intervennero in collegamento nel corso di una edizione straordinaria del Tg3: Landini dall'acciaieria Ast di Terni, Sbarra dall'Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa in provincia di Roma, e Bombardieri dalla sede Amazon di Passo Corese in provincia di Rieti. Nel 2020, all'evento di piazza si sostituì un programma televisivo in 4 ore su Rai 3 durante il quale intervennero i tre segretari generali - erano Landini, Furlan e Barbagallo - mentre il tradizionale comizio, che si sarebbe dovuto svolgere a Padova, venne sostituito da un confronto televisivo con i tre, in onda sulla stessa rete.

Nel frattempo, la Cgil trova comunque il modo di esultare per il fatto che nel pomeriggio del Primo maggio il "Concertone" tornerà nella sede tradizionale di Piazza San Giovanni e verrà trasmesso in diretta da Rai 3 a cura della Direzione Intrattenimento Prime Time.