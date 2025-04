FdI sbertuccia Giuseppe Conte: "Un ricordo imbarazzante"

Giuseppe Conte è veramente alla frutta. L'ex premier ha deciso di criticare in modo aperto la visita della premier negli Stati Uniti dove, dopo un colloquio lungo con il presidente Donald Trump, ha portato a casa due risultati pesantissimi: l'Italia al centro dell'Europa e i negoziati che con l'Ue cominceranno da Roma. A questo punto, Conte ormai in preda al delirio da rosicamento la spara grossa su Facebook: "Trump-Meloni 2 a 0.



Più spese militari e più gas dagli Stati Uniti, il tutto a caro prezzo per le tasche degli italiani. In compenso Meloni non ha ceduto alcun pezzo del Colosseo. Penso che a cittadini, lavoratori e imprenditori italiani convenga travestirsi da Biden o da Trump a seconda delle stagioni per ottenere qualche misura da Meloni anche per sanità, carobollette, scuola ed altre emergenze quotidiane". E la risposta a queste accuse arriva puntuale sul profilo di Fratelli d'Italia che di fatto ripropone un video di qualche tempo fa in cui proprio Giuseppi parlava in inglese con strafalcioni in batteria. E a seguire la discussione in inglese di Meloni nello studio ovale. Giudicate voi da questa clip che vi proponiamo qui di seguito: