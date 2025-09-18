Nicola Fratoianni nella blacklist di Israele: "Vietato l'ingresso"

"L'ambasciata israeliana ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che sono stati in missione in Cisgiordania , che il nostro status è stato revocato. 'E' cambiato per te - questo recita il messaggio - Nel nuovo stato è: negata la possibilità di ingresso in Israele". A darne notizia è il deputato di Avs, Nicola Fratoianni, segretario di Si, parlando con i giornalisti davanti alla Camera.

E in queste ore un'esponente di spicco di Avs come Benedetta Scuderi chiede sanzioni pesanti contro Israele: "Dopo le prime notizie sulle proposte di sanzioni a Israele da parte della Commissione Ue, il pensiero va a Gaza, che sta letteralmente scomparendo insieme alla sua popolazione sotto i colpi del genocidio, dell'occupazione illegale, della pulizia etnica e della carestia.Quelle dell'Europa si presentano come misure non solo tardive, ma anche lente nel loro dispiegarsi: se approvate, infatti, avranno effetto dopo 30 giorni. Nel frattempo, lo ripeto, Gaza soccombe e forse a breve non esisterà più. Misure parziali, sia in termini di incidenza economica che di ambiti colpiti, senza alcun riferimento alla vendita di armi e con effetto tra mesi rendono l'idea di quanto l'Ue sia in ritardo". Insomma, la posizione del partito di Fratoianni su Israele è piuttosto chiara.