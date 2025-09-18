Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

Nicola Fratoianni nella blacklist di Israele: "Vietato l'ingresso"

di Ignazio Stagnogiovedì 18 settembre 2025
Nicola Fratoianni nella blacklist di Israele: "Vietato l'ingresso"

(Ansa)

2' di lettura

"L'ambasciata israeliana ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che sono stati in missione in Cisgiordania, che il nostro status è stato revocato. 'E' cambiato per te - questo recita il messaggio - Nel nuovo stato è: negata la possibilità di ingresso in Israele". A darne notizia è il deputato di Avs, Nicola Fratoianni, segretario di Si, parlando con i giornalisti davanti alla Camera.

La lagna del leader di Sinistra Italiana arriva probabilmente anche alla luce delle posizioni anti-Gerusalemme e pro-Pal espresse in diverse occasioni. Oltre al sostegno alla spedizione della Flotilla che di fatto allarma Israele per il tentativo, da parte delle imbarcazioni, di voler forzare il blocco davanti alle coste di Gaza.

L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"

Droni e fuochi d’artificio in studio a L’aria che tira, su La7. In collegamento da Augusta, in attesa di sal...

E in queste ore un'esponente di spicco di Avs come Benedetta Scuderi chiede sanzioni pesanti contro Israele: "Dopo le prime notizie sulle proposte di sanzioni a Israele da parte della Commissione Ue, il pensiero va a Gaza, che sta letteralmente scomparendo insieme alla sua popolazione sotto i colpi del genocidio, dell'occupazione illegale, della pulizia etnica e della carestia.Quelle dell'Europa si presentano come misure non solo tardive, ma anche lente nel loro dispiegarsi: se approvate, infatti, avranno effetto dopo 30 giorni. Nel frattempo, lo ripeto, Gaza soccombe e forse a breve non esisterà più. Misure parziali, sia in termini di incidenza economica che di ambiti colpiti, senza alcun riferimento alla vendita di armi e con effetto tra mesi rendono l'idea di quanto l'Ue sia in ritardo". Insomma, la posizione del partito di Fratoianni su Israele è piuttosto chiara. 

Compagni in crociera: parte la Flotilla dalla Sicilia con 4 parlamentari a bordo

«Stiamo finalmente partendo». Anzi meglio: «Stiamo definitivamente partendo». L’europarlam...

Strabismi storici Secondo i criteri Onu tutto diventa genocidio

Dopo la rissa Enzo Iacchetti, Mizrahi attacca ancora: "Non credo sia in grado"

Situazione fuori controllo Pisa, l'Università non denuncia gli studenti pro-Pal che hanno aggredito il professor Zucchi

tagisraeleavsnicola fratoianni

Strabismi storici Secondo i criteri Onu tutto diventa genocidio

Dopo la rissa Enzo Iacchetti, Mizrahi attacca ancora: "Non credo sia in grado"

Situazione fuori controllo Pisa, l'Università non denuncia gli studenti pro-Pal che hanno aggredito il professor Zucchi

ti potrebbero interessare

3072x1610

Secondo i criteri Onu tutto diventa genocidio

Marco Patricelli
336x238

Enzo Iacchetti, Mizrahi attacca ancora: "Non credo sia in grado"

Claudio Brigliadori
575x362

Pisa, l'Università non denuncia gli studenti pro-Pal che hanno aggredito il professor Zucchi

Claudio Brigliadori
510x253

Enzo Iacchetti, insulti e minacce in tv? Il clamoroso video dopo la rissa

Claudio Brigliadori