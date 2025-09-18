Nicola Fratoianni nella blacklist di Israele: "Vietato l'ingresso"

"L'ambasciata israeliana ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che sono stati in missione in Cisgiordania, che il nostro status è stato revocato. 'E' cambiato per te - questo recita il messaggio - Nel nuovo stato è: negata la possibilità di ingresso in Israele". A darne notizia è il deputato di Avs, Nicola Fratoianni, segretario di Si, parlando con i giornalisti davanti alla Camera.
La lagna del leader di Sinistra Italiana arriva probabilmente anche alla luce delle posizioni anti-Gerusalemme e pro-Pal espresse in diverse occasioni. Oltre al sostegno alla spedizione della Flotilla che di fatto allarma Israele per il tentativo, da parte delle imbarcazioni, di voler forzare il blocco davanti alle coste di Gaza.
E in queste ore un'esponente di spicco di Avs come Benedetta Scuderi chiede sanzioni pesanti contro Israele: "Dopo le prime notizie sulle proposte di sanzioni a Israele da parte della Commissione Ue, il pensiero va a Gaza, che sta letteralmente scomparendo insieme alla sua popolazione sotto i colpi del genocidio, dell'occupazione illegale, della pulizia etnica e della carestia.Quelle dell'Europa si presentano come misure non solo tardive, ma anche lente nel loro dispiegarsi: se approvate, infatti, avranno effetto dopo 30 giorni. Nel frattempo, lo ripeto, Gaza soccombe e forse a breve non esisterà più. Misure parziali, sia in termini di incidenza economica che di ambiti colpiti, senza alcun riferimento alla vendita di armi e con effetto tra mesi rendono l'idea di quanto l'Ue sia in ritardo". Insomma, la posizione del partito di Fratoianni su Israele è piuttosto chiara.