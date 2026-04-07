Affari Tuoi, Francesca spiazza tutti: "Cosa faccio per mantenermi", impensabile

Nella puntata di Pasquetta di Affari Tuo protagonista assoluta è stata Francesca, 26enne toscana praticante notaio che per mantenersi lavora come lighting designer in discoteca, dove ha conosciuto il fidanzato Davide. La partita è stata ricca di tensione: partita in salita con l’uscita precoce dei 200mila euro, Francesca ha rifiutato offerte crescenti (30, 35 e 40mila euro) nonostante i consigli dei genitori e le esitazioni.Il clima si è scaldato con siparietti leggeri (come lo “scarpombrello” di Herbert Ballerina), ma il momento decisivo è arrivato nel finale.

Dopo aver sfiorato il colpaccio, Francesca ha subito due colpi duri: l’uscita dei 100mila euro e una gufata di De Martino, che ironizzando ha detto: "Giusto, anche perché stai per trovare i 10 euro… io l’ho già vista questa puntata". Subito dopo è uscito proprio il pacco da 300mila euro, lasciando Francesca con 75mila, 50mila e 10 euro.Visibilmente in crisi ("Mi sento male, svengo"), ha chiesto al fidanzato di aprire l’ultimo pacco. Alla fine ha deciso di non cambiare e ha portato a casa 75.000 euro. De Martino ha esultato: "Partita perfetta!". Su X molti commenti negativi si sono concentrati su Francesca: in tanti l’hanno criticata per aver rifiutato offerte sicure puntando troppo in alto, definendola avventata o accusandola di aver “buttato via” una vincita potenzialmente più alta per avidità o eccessiva fiducia.