Libero logo
Zampolli-Conte
Ilaria Salis
Iran
Disastro Azzurro

L'Eredità, Laura massacrata in diretta dai telespettatori: "Stasera il nulla"

di
Libero logo
lunedì 6 aprile 2026
L'Eredità, Laura massacrata in diretta dai telespettatori: "Stasera il nulla"

1' di lettura

Oggi, lunedì 6 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Cristiano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Laura da Pordenone, Tito da Parma, Roberta da Alessandria, Matteo da Trento, Susanna da Pisa e Monica da Pistoia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Laura. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 50 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con. "Parlare", "Campo", "Bilancio", "Arbitrare" e "Pancia". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Pubblico". Ma non era la risposta giusta. La soluzione era: "Decisione".

L'Eredità, "ha sbagliato apposta": clamoroso, la scoperta sui titoli di coda

Altra vittoria a L'Eredità. Per due sere consecutive il programma di Rai 1 vede il concorrente di turno porta...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "L'importante è avere all'inizio la mano ai cento secondi e poi si può sbagliare sempre e la mano torna", "Matteo mi ricorda un po' Oliviero toscani", "Stasera il nulla vita? Azione? Ba…"

tag
l'eredità
marco liorni

L'Eredità, pesante sospetti su Laura (e non solo): "Onusto? Non siamo scemi"

Il sospetto L'Eredità, "ha sbagliato apposta": clamoroso, la scoperta sui titoli di coda

Ghigliottinata L'Eredità, Laura e il caos sui titoli di coda: "Tutta una montatura"

ti potrebbero interessare

Belve, Amanda Lear sconvolge Francesca Fagnani: "Era impotente"

Belve, Amanda Lear sconvolge Francesca Fagnani: "Era impotente"

Redazione
La "Via Crucis" vista dai giovani

La "Via Crucis" vista dai giovani

L'Eredità, pesante sospetti su Laura (e non solo): "Onusto? Non siamo scemi"

L'Eredità, pesante sospetti su Laura (e non solo): "Onusto? Non siamo scemi"

Domenica In, Massimiliano Gallo non vede il gradino e... "Come I Ricchi e Poveri"

Domenica In, Massimiliano Gallo non vede il gradino e... "Come I Ricchi e Poveri"