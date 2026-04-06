L'Eredità, Laura massacrata in diretta dai telespettatori: "Stasera il nulla"

Oggi, lunedì 6 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Cristiano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Laura da Pordenone, Tito da Parma, Roberta da Alessandria, Matteo da Trento, Susanna da Pisa e Monica da Pistoia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Laura. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 50 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con. "Parlare", "Campo", "Bilancio", "Arbitrare" e "Pancia". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Pubblico". Ma non era la risposta giusta. La soluzione era: "Decisione".