Chi è la "mina vagante" che può travolgere Conte e Schlein: il sondaggio

Il panorama politico in vista delle elezioni del 2027 si arricchisce di una sorpresa: secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia, Silvia Salis, sindaca di Genova, emerge come la figura più pericolosa per Giorgia Meloni nel campo dell’opposizione.Mentre Fratelli d’Italia resta in testa al 28,3% e il PD al 22,4%, il vero colpo di scena arriva dai test sui leader.

Nel confronto diretto, Meloni ottiene il 51,1% contro un sorprendente 48,9% di Silvia Salis: un distacco di soli due punti, il più basso tra tutti i duelli testati. La sindaca ligure si rivela l’unica in grado di accorciare drasticamente le distanze con la premier, superando nettamente sia Giuseppe Conte (in risalita al 12,9%) sia Elly Schlein. Inoltre, il duello Salis-Meloni registra l’affluenza stimata più alta (59%), segno di una capacità di mobilitazione trasversale e di risveglio dell’astensionismo.