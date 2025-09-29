Valle d'Aosta, alle regionali il centrodestra è davanti

La Valle d'Aosta alle urne e il centrodestra è in vantaggio. Ma il Pd, che potrebbe restare sotto il 10%, conta di andare al governo grazie all'alleanza post-voto con l'Union Valdotaine, nettamente primo partito della regione.

Ore 13.47 - Scrutinio al 34%, i nuovi dati

Scrutinate al momento 22.188 schede (34,13%), confermate di fatto le proiezioni precedenti: l'Union Valdotaine è al 26,93%, il Pd al 9,01% e gli autonomisti di Centro al 14,27%. Il centrodestra unito (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) si attesta al 33,12 per cento.

Ore 12.19 - UV e alleati al 49%

Quando sono state scrutinate 17.000 schede (su 65.0121 votanti, il 26% del totale) l'Union Valdotaine e i suoi alleati (Partito Democratico e Autonomisti di Centro) - che non hanno formalizzato una coalizione elettorale - hanno raggiunto il 49,22% dei voti. Il centrodestra unito è al 33,33% dei voti, lontano però dal 42% utile a ottenere il premio di maggioranza. Sul fronte dei partiti. Forza Italia-La Renaissance è al 12,7%, davanti a Fratelli d'Italia (11,71%) e alla Lega (8,84%). Per gli autonomisti-progressisti il Partito Democratico è al 9,92%, l'Union valdotaine al 25,33% e gli Autonomisti di Centro al 13,97%. Infine a sinistra Avs-Rete civica è al 6,46% e Vda Aperta al 6,52%. Infine la lista di Valle d'Aaosta Futura è al 4,46%.

Ore 11.3o - Scrutinio al 21%, centrodestra avanti

Dopo 14.091 schede scrutinate (pari al 21,7%) per le elezioni regionali, il centrodestra è avanti con il 33,11%, l'Union Valdôtaine è al 26,07% e gli Autonomisti di centro sono al 13,86%. Il Pd si attesta al 9,56% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,42%. Nel centrodestra, Forza Italia è la prima lista della coalizione con il 12,67%, segue Fratelli d'Italia con l'11,64% e la Lega si attesta all'8,80 per cento. Lo scrutinio è avviato verso una ripartizione proporzionale dei 35 seggi del Consiglio regionale.