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Meloni, Andrea Romano costretto ad ammetterlo: "Buona idea il viaggio nel Golfo"

sabato 4 aprile 2026
Meloni, Andrea Romano costretto ad ammetterlo: "Buona idea il viaggio nel Golfo"

1' di lettura

Anche Andrea Romano costretto a complimentarsi con Giorgia Meloni. Ospite di 4 di Sera Weekend, l'ex deputato del Pd ammette: "Se la guerra disgraziata di Trump continuerà, arriveremo anche noi a queste limitazioni inevitabili, anche perché l'Italia, ricordiamola, è molto dipendente dalle forniture estere". Il nostro Paese, prosegue lo storico, "non ha alcuna autonomia dal punto di vista energetico. Certo, anch'io credo, lo dico da non elettore di questo governo, che sia stata una buona idea il viaggio della Meloni nel Golfo Persico".

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Poi Romano tenta di raddrizzare il tiro: "Certo è che l'Italia arriva tardi, il governo arriva tardi a questa decisione, soprattutto arriva con un'economia molto affaticata perché le conseguenze non saranno soltanto quelle possibili delle limitazioni al carburante, ma anche una crescita dell'inflazione, una riduzione della crescita economica".

E ancora, senza dimenticare di essere dalla parte dell'opposizione: "E noi arriviamo a questo disastro, diciamo, con un'economia già affaticata. Ricordiamo che i dati sulla crescita sono molto bassi, perché la Meloni, in questo governo, ha scelto di non toccare nulla, di non fare nessuna riforma temendo di spaventare gli italiani". Da qui la sua conclusione: "Il risultato è che non abbiamo molto fieno in cascina, come si dice, per affrontare una crisi molto importante".

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