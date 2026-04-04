Meloni, Andrea Romano costretto ad ammetterlo: "Buona idea il viaggio nel Golfo"

Anche Andrea Romano costretto a complimentarsi con Giorgia Meloni. Ospite di 4 di Sera Weekend, l'ex deputato del Pd ammette: "Se la guerra disgraziata di Trump continuerà, arriveremo anche noi a queste limitazioni inevitabili, anche perché l'Italia, ricordiamola, è molto dipendente dalle forniture estere". Il nostro Paese, prosegue lo storico, "non ha alcuna autonomia dal punto di vista energetico. Certo, anch'io credo, lo dico da non elettore di questo governo, che sia stata una buona idea il viaggio della Meloni nel Golfo Persico".

Giorgia Meloni, conclusa la missione nel Golfo. Plauso del Qatar: "Grati all'Italia" Si è concluso il tour regionale di Giorgia Meloni. Dopo Arabia Saudita e Qatar, è stata la volta degli Emi...

Poi Romano tenta di raddrizzare il tiro: "Certo è che l'Italia arriva tardi, il governo arriva tardi a questa decisione, soprattutto arriva con un'economia molto affaticata perché le conseguenze non saranno soltanto quelle possibili delle limitazioni al carburante, ma anche una crescita dell'inflazione, una riduzione della crescita economica".