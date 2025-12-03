Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

FdI contro Ilaria Salis: "Il suo senso della patria, se questa è una parlamentare europea"

di
Libero logo
mercoledì 3 dicembre 2025
FdI contro Ilaria Salis: "Il suo senso della patria, se questa è una parlamentare europea"

2' di lettura

"Sempre dalla parte sbagliata", Ilaria Salis ci ricasca. A inchiodarla ci pensa Fratelli d'Italia che, in un post su X, racconta quanto scritto dall'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana in merito all'Università di Bologna e alla successiva bagarre. "Bene ha fatto l’Alma Mater Studiorum di Bologna a rifiutarsi di istituire un assurdo corso ad hoc per i giovani ufficiali dell’Accademia militare di Modena. Se vogliono studiare filosofia (bene!), possono iscriversi ai corsi ordinari, come chiunque altro - commenta prima di insultare il governo italiano e non solo -. L’offensiva della destra al potere contro le università è appena cominciata e, come ci mostrano gli Stati Uniti di Trump, è destinata a intensificarsi".

Per Salis "vogliono atenei docili e sotto controllo, sempre più funzionali allo sfruttamento, al nazionalismo e alla guerra. Tuttavia, difenderle per quello che sono oggi non basterà. Servirà trasformarle e migliorarle, investendo risorse, garantendo l’accesso a tutti, ampliando il personale, offrendo migliori condizioni di lavoro e di studio, rafforzando i saperi critici". Da qui il sunto a caratteri cubitali: "NO ALLA MILITARIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ".

Fdi annienta Ilaria Salis: "Gli scafisti offrono un servizio? Chiedi scusa"

"Chi organizza l'attraversamento di un confine chiuso per persone che hanno scelto volontariamente di partire e...

E a stretto giro ecco arrivare la replica del partito di Giorgia Meloni. "Questa è la considerazione che un parlamentare europeo, chiamato a rappresentare la Nazione, riserva a chi difende la Patria. Quando l’ideologia supera la realtà". Ma d'altronde cosa si può pretendere da chi definiva la strage dei carabinieri di Castel d'Azzano come "una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione. E se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile — insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo — di ciò che di orribile accade. E dovrà assumersene la responsabilità politica". 

tag
ilaria salis
bologna
fdi

Il caso di Bologna Otto e Mezzo, Bersani insulta Meloni: "Fatti curare da uno bavo"

Faccia a faccia Gianfranco Fini, ritorno ad Atreju: con chi si scontra (32 anni dopo)

Atreju, ufficiale: Schlein non va. E Donzelli picchia duro

ti potrebbero interessare

Atreju, la mossa di Elly Schlein: come prova a "oscurare" la fine della kermesse

Atreju, la mossa di Elly Schlein: come prova a "oscurare" la fine della kermesse

Redazione
Mogherini frantuma il campo largo: M5s, cannonata al Pd

Mogherini frantuma il campo largo: M5s, cannonata al Pd

Elisa Calessi
Gasparri irride Francesca Albanese: "Esiste, ci dobbiamo rassegnare"

Gasparri irride Francesca Albanese: "Esiste, ci dobbiamo rassegnare"

Redazione
Sinistra senza vergogna: usa l'Hiv per attaccare il governo

Sinistra senza vergogna: usa l'Hiv per attaccare il governo

Daniela Mastromattei