FdI contro Ilaria Salis: "Il suo senso della patria, se questa è una parlamentare europea"

"Sempre dalla parte sbagliata", Ilaria Salis ci ricasca. A inchiodarla ci pensa Fratelli d'Italia che, in un post su X, racconta quanto scritto dall'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana in merito all'Università di Bologna e alla successiva bagarre. "Bene ha fatto l’Alma Mater Studiorum di Bologna a rifiutarsi di istituire un assurdo corso ad hoc per i giovani ufficiali dell’Accademia militare di Modena. Se vogliono studiare filosofia (bene!), possono iscriversi ai corsi ordinari, come chiunque altro - commenta prima di insultare il governo italiano e non solo -. L’offensiva della destra al potere contro le università è appena cominciata e, come ci mostrano gli Stati Uniti di Trump, è destinata a intensificarsi".

Per Salis "vogliono atenei docili e sotto controllo, sempre più funzionali allo sfruttamento, al nazionalismo e alla guerra. Tuttavia, difenderle per quello che sono oggi non basterà. Servirà trasformarle e migliorarle, investendo risorse, garantendo l’accesso a tutti, ampliando il personale, offrendo migliori condizioni di lavoro e di studio, rafforzando i saperi critici". Da qui il sunto a caratteri cubitali: "NO ALLA MILITARIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ".