Fdi annienta Ilaria Salis: "Gli scafisti offrono un servizio? Chiedi scusa"

"Chi organizza l'attraversamento di un confine chiuso per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, miseria e disastri climatici". Ilaria Salis non ne azzecca una. L'eurodepuata di Alleanza Verdi e Sinistra ha sfoderato un discorsoi pro-scafisti nell'aula del Parlamento europeo. Per lady okkupazioni, i contrabbandieri - ovvero quelli che andrebbero chiamati col loro nome, cioè scafisti - offrono solamente un servizio per chi scappa da "disastri climatici". Ergo: sono dei poveri lavoratori.

Per fortuna c'è chi non è disposto ad accettare questo racconto surreale. Un esempio? FdI che su X chiedo direttamente a Ilaria Salis di chiedere scusa agli italiani per aver distorto la realtà. "No, Salis: gli scafisti non offrono un servizio - il loro post -. Offrono morte, ricatto, violenza. Gestiscono una tratta di esseri umani che arricchisce le organizzazioni criminali e mette a rischio, ogni giorno, vite innocenti. Chiedi scusa per questo ennesimo strafalcione".