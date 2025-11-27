Fdi annienta Ilaria Salis: "Gli scafisti offrono un servizio? Chiedi scusa"

"Chi organizza l'attraversamento di un confine chiuso per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, miseria e disastri climatici". Ilaria Salis non ne azzecca una. L'eurodepuata di Alleanza Verdi e Sinistra ha sfoderato un discorsoi pro-scafisti nell'aula del Parlamento europeo. Per lady okkupazioni, i contrabbandieri - ovvero quelli che andrebbero chiamati col loro nome, cioè scafisti - offrono solamente un servizio per chi scappa da "disastri climatici". Ergo: sono dei poveri lavoratori.
Per fortuna c'è chi non è disposto ad accettare questo racconto surreale. Un esempio? FdI che su X chiedo direttamente a Ilaria Salis di chiedere scusa agli italiani per aver distorto la realtà. "No, Salis: gli scafisti non offrono un servizio - il loro post -. Offrono morte, ricatto, violenza. Gestiscono una tratta di esseri umani che arricchisce le organizzazioni criminali e mette a rischio, ogni giorno, vite innocenti. Chiedi scusa per questo ennesimo strafalcione".
Ilaria Salis, polemica per il discorso in Ue: "Chi fa entrare migranti come chi aiutava gli ebrei"Ilaria Salis ne combina un'altra. Questa volta a far indignare è il suo intervento al Parlamento europeo. Al ...
I commenti sotto il video dell'intervento di Salis sono impietosi: "Non è accusabile di istigazione al reato di immigrazione clandestina?", "Insomma gli scafisti sono brave persone che trasportano preziosissime risorse, indispensabili per il nostro paese", "Ci sono persone che l'hanno votata", "Ecco e poi dico che non ci sono possibilità di lavoro...".
No, Salis: gli scafisti non offrono un servizio. Offrono morte, ricatto, violenza. Gestiscono una tratta di esseri umani che arricchisce le organizzazioni criminali e mette a rischio, ogni giorno, vite innocenti.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) November 27, 2025
Chiedi scusa per questo ennesimo strafalcione. pic.twitter.com/9ntNPGhx9o