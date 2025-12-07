Atreju, "Elly Chi l'ha vista?": Fdi travolge Schlein

“Elly? Chi l’ha vista?”: manca davvero solo Federica Sciarelli per trasformare l’assenza di Elly Schlein ad Atreju in una puntata di “Chi l’ha visto?”. La segretaria del Pd, invitata ufficialmente alla kermesse di Fratelli d’Italia, ha scelto per il secondo anno consecutivo la via della diserzione, regalando alla destra un assist perfetto.A rilanciare l’appello, con tono ironico e pungente, ci hanno pensato Grazia Di Maggio e Etel Sigismondi, deputata e senatrice di FdI, che per l’occasione hanno preso i microfoni de “L’Italia chiamò”, la web radio dei gruppi parlamentari del partito.