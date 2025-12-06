Atreju, Paola Concia manda in tilt Schlein: "Meloni ha fatto bene alla sinistra"

"La nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio ha fatto bene anche alla sinistra". Ne è sicura Anna Paola Concia, attivista femminista dei diritti civili ed ex deputata dem, ospite sul palco di Atreju per la presentazione del suo libro "Quel che resta del femminismo" e di quello di Barbara Saltamartini "Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo".

L'ascesa della prima premier donna è "assolutamente legata" al fatto che "poi Elly Schlein sia diventata finalmente la prima segretaria del Pd - ha aggiunto Concia -. Conosco il mio ex partito, ci sono stata 30 anni, non era proprio un partito femminista. Quando Meloni è diventata presidente del Consiglio, nel Pd hanno avuto la necessità di contrapporre alla sua figura quella di un'altra donna giovane. Ora nel partito scalpitano, Schlein è una tosta, vuole arrivare al suo obiettivo, che guardasse un po' a come fa Meloni, e non lo dico negativamente: Meloni può essere di monito alle donne di sinistra".