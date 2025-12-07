Atreju, Donzelli sotterra il Pd con una frase: "A Schlein non serve la kermesse per spaccare il campo largo"

Nessuna intenzione di paragonarsi ai "giganti" della Prima Repubblica che erano all'interno della Dc, Msi, Pci, semmai per Giovanni Donzelli in questo momento ci "sono le condizioni per entrare in una Terza Repubblica, con una destra pienamente di governo". Il responsabile organizzazione di FdI torna poi sul mancato confronto tra Meloni e Schlein ad Atreju, con la leader Pd che ha declinato l'invito: "Per lei forse sarebbe stato meglio venire, ma non voglio darle consigli".

Del resto, "al campo largo non serve certo Atreju per spaccarsi. Basta guardare i loro voti in parlamento quando si parla di politica estera. Le divisioni al loro interno purtroppo sono reali". Perche' purtroppo? "Perche' all'Italia farebbe bene un bipolarismo con due poli coesi che offrono visioni alternative di paese", spiega Donzelli. Quanto alla modifica del sistema di voto, "non vogliamo fare una legge elettorale per indirizzare il risultato, chi ci ha provato ha sempre ricevuto brutte sorprese, ma c'e' un obiettivo che va raggiunto": "la stabilita' in questa legislatura e' stata garantita dalla nostra compattezza, ma nella scorsa ci sono stati tre governi con tre maggioranze diverse".

Donzelli parla anche del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: "Stanno nascendo molti comitati per la per il si' nella societa' civile, ma non abbiamo nessuna intenzione di fare i comitati di partito". "Ovviamente ci impegneremo per il si' perche' e' una nostra riforma e la difenderemo" e "se il tentativo della sinistra e' quello di spaccare il centrodestra sulla riforma della giustizia fallira' prima ancora di iniziare". Infine, sulle parole di Trump e Musk sull'Ue, osserva: "Non mi sembra che l'abolizione dell'Unione Europea sia mai stata nel programma di Fratelli d'Italia. Vogliamo rinnovare l'Europa, renderla forte, ancorata all'Occidente e capace di camminare sulle proprie gambe".