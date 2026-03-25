Daniela Santanchè, calendarizzata per lunedì la sfiducia. Donzelli: "Non servirà"

L'opposizione ha chiesto di calendarizzare la mozione di sfiducia a Daniela Santanché per il prossimo lunedì. Ma, stando a quanto sostengono dalle parti di FdI, è probabile che la ministra si dimetta prima di quella data. "Il presidente del Consiglio si è espresso. Normalmente, un ministro ascolta le indicazioni e le richieste del presidente del Consiglio dei ministri. Credo e sono convinto che qualsiasi ministro, e anche Daniela Santanchè, segua le indicazioni e gli auspici del presidente del Consiglio dei ministri". Giovanni Donzelli lo ha detto ai cronisti che lo incrociano mentre sta per entrare a Montecitorio, a proposito del caso Santanchè.

"Non so i tempi, i modi, ma lo do per scontato", ha aggiunto il deputato e responsabile Organizzazione Fratelli d'Italia respingendo comunque un collegamento diretto della vicenda che riguarda la ministra del Turismo con l'esito del referendum sulla giustizia: "Daniela Santanchè è, comunque, una persona per la quale il presidente del Consiglio dei ministri ha reputato che fossero opportune le sue dimissioni. Siccome è lì perché il ruolo è stato scelto dal presidente del Consiglio dei ministri, insieme al Presidente della Repubblica, normalmente se il presidente del Consiglio fa una richiesta di questo genere, come tutti i ministri, anche Santanchè seguirà le indicazioni".