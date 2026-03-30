Ilaria Salis travolta, "Ivano Bonnin trovato in camera con lei": un altro guaio

Piove sul bagno in casa di Ilaria Salis. I controlli "preventivi" della polizia nell'hotel di Roma prima della manifestazione "No Kings" secondo Il Tempo potrebbe regalare nuovi guai alla europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.
In camera con lei c'era il suo fidanzato Ivano Bonnin, compagno nella vita, nella lotta politica e nella piazza. Il curriculum di "Mister Salis" parla di una condanna per interruzione di pubblico servizio e violenza privata nel 2015 (aveva organizzato un picchetto davanti all’Università di Bologna), ma la cosa non stupisce visti i trascorsi barricaderi di Ilaria.
Il problema è un altro, suggerisce il quotidiano romano diretto da Daniele Capezzone: Bonnin infatti risulta essere anche l’assistente parlamentare accreditato dell’eurodeputata a Bruxelles, per questo pagato direttamente dall’assemblea. Tuttavia, l’articolo 43 dello Statuto del Parlamento Europeo stabilisce che "i deputati non possono avvalersi di assistenti che facciano parte della loro famiglia".
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Per familiari si intendono "il coniuge, o il partner stabile, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle". La norma è stata pensata per evitare casi di nepotismo e favorire collaborazioni esclusivamente professionali. Per questo motivo il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ha annunciato una interrogazione parlamentare sul caso Salis-Bonnin.
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"Ilaria Salis e buona parte della sinistra da ore grida al pericolo per la democrazia perché l'altra mattina alcuni agenti di polizia hanno bussato alla porta della sua camera d'albergo per un semplice controllo", suggerisce Donzelli, che ricorda come l'attivista antifascista fosse in compagnia di Bonnin. "Ora, a differenza di tutto il polverone che moralisti di sinistra altre volte hanno sollevato, a noi non interessa il gossip". Ma, prosegue l'esponente di FdI - l'assistente pagato con i soldi pubblici, quindi con i soldi vostri che con la Salis divide la camera, è un pregiudicato arrestato e condannato nel 2015 per violenza privata e interruzioni di pubblico servizio aggravato. Personaggio noto per episodi di estremismo e violenza". "Ora - conclude il responsabile organizzazione di FdI -, la sinistra si ritiene così una casta da ritenere intoccabili pure pregiudicati se condividono la camera d'albergo con qualcuno di loro? Io nel dubbio sto depositando un'interrogazione parlamentare per sapere tutti i precedenti di questo accompagnatore di Ilaria Salis pagato con i soldi pubblici".