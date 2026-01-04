Libero logo
domenica 4 gennaio 2026
"Già del mestiere": Meloni sulla Mini, chi c'è con lei

La premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle festività di fine anno a Madrid, ospite di Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo Patrioti per l'Europa al Parlamento UE, alleato di Fratelli d'Italia.Abascal ha condiviso sui social un post con un breve video e foto private dell'incontro. Nelle immagini, Meloni appare alla guida di una Mini Minor d'epoca rossa con strisce bianche, insieme ad Abascal sul sedile passeggero, su una strada residenziale.

Altri scatti mostrano momenti familiari nella residenza del leader spagnolo: Meloni a tavola tiene in braccio Hernan, il figlio piccolo di Abascal, in una foto di gruppo con la madre della premier italiana, Lidia Bedman (compagna di Abascal e blogger) e la famiglia.Abascal ha commentato: "È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo in casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l’Italia e il mondo. Sempre benvenuta in Spagna Giorgia Meloni". L'incontro sottolinea il forte legame personale e politico tra i due leader di destra sovranista, in un contesto di alleanza europea. Il post ha generato migliaia di interazioni positive sui social, con commenti che esaltano l'amicizia tra i due leader.

