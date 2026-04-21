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Giorgia Meloni risponde a Solovyev: "Non può impartire lezioni di libertà"

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martedì 21 aprile 2026
Giorgia Meloni risponde a Solovyev: "Non può impartire lezioni di libertà"

1' di lettura

"Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine" Con un post pubblicato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ai pesanti insulti lanciati da Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca, durante uno dei suoi programmi.

Il propagandista russo aveva usato espressioni come "vergogna della razza umana", "bestia", "idiota patentata", "Giorgia p… Meloni", "cattiva". Una scelta, quella di usare la lingua italiana, che lascia intendere come la sua intenzione fosse quella di far arrivare il messaggio innanzitutto all'Italia e in secondo luogo anche al suo pubblico. "Meloni - ha poi aggiunto Solovyov - è una creatura fascista che ha tradito i suoi elettori". E infine, l'affondo sulla politica estera: "Tradimento è il suo secondo nome, ha tradito anche Trump al quale aveva giurato fedeltà".

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giorgia meloni
vladimir solovyev

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