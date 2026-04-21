Inter, clamorosa rimonta contro il Como: Chivu vola in finale di Coppa Italia

L'Inter batte il Como in rimonta ed è la prima finalista della Coppa Italia 2026. La squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu vince il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2. Dopo lo 0-0 dell'andata, il Como va in vantaggio prima con Martin Baturina (32') poi allunga le distanze con Lucas Da Cunha all'inizio della ripresa (48'). L'Inter però risponde, fa valere la maggiore esperienza e va a segno due volte con Hakan Calhanoglu, che dimezza lo svantaggio al 69' e pareggia all'86', e chiude la partita all'89' con la rete di Petar Sucic.