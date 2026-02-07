Futuro Nazionale, clamoroso: Vannacci non può usare il simbolo

La nascita del partito Futuro Nazionale, annunciato da Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega, incontra un ostacolo imprevisto e bloccante. Al momento, il progetto è solo un nome e un simbolo depositato (presso l’EUIPO), senza bandiere, canali social ufficiali né struttura formale. Il problema, come riporta Repubblica, emerge da una comunicazione inviata ieri da Guido Giacometti, presidente dell’associazione Mondo al contrario (Movimento Il Mondo al Contrario, MAC), a tutti i team e sostenitori di Vannacci.

Il messaggio è netto: "Si invita espressamente a non utilizzare il nome e il simbolo, né sui social network (Facebook, Instagram, X, eccetera), né in altre forme di comunicazione pubblica o privata riconducibili all’associazione o ai singoli soci". Giacometti precisa che "il partito non è, allo stato attuale, formalmente costituito; il simbolo risulta registrato ed è pertanto tutelato; solo gli organi dirigenti del partito, una volta ufficialmente insediati, potranno autorizzare l’uso del simbolo, definendo tempi, modalità e soggetti legittimati". Ogni utilizzo non autorizzato "potrebbe risultare improprio e potenzialmente pregiudizievole, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello organizzativo e politico".