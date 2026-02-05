Vannacci, il "pistola" Pozzolo e il "pistolino" del generale: surreale dibattito sul nuovo partito

Come andrà la sua nuova avventura politica lo scopriremo solo vivendo, di sicuro c’è che oggi tanti vogliono dire la loro, con risultati spesso grotteschi. Partiamo dal pistolino, evocato da Marina La Rosa, ex gieffina nel lontano 2000, che martedì ha partecipato a “È Sempre Cartabianca”, programma condotto su Rete 4 da Bianca Berlinguer. «Vorrei dire una cosa su Vannacci», ha esordito Marina. Che poi è partita: «Il fatto è che i movimenti autoritari, come Futuro nazionale, mascherano spesso l’insicurezza con un’enfasi muscolare. Non a caso Mussolini si faceva ritrarre a petto nudo». Ecco qui, Vannacci come nuovo Duce. Ma il meglio deve ancora venire: «Ci sono tutte queste analogie non casuali. Però sarebbe interessante scoprire se il Generale ha un’altra caratteristica di Mussolini. C’è stata, sembrerebbe, un’autopsia sul cadavere di Benito che ha rivelato le dimensioni del pene, ed era un po’ corto: 10 centimetri». Panico, risatine e imbarazzo in studio. Ma lei non si è fermata: «Sarebbe interessante sapere anche le dimensioni di Vannacci, perché secondo me è proprio significativo. Secondo me ha a che fare con questa insicurezza». Tutto chiaro, no? Vannacci dovrebbe indicare le sue dimensioni per farci capire le reali motivazioni che lo hanno portato a fondare un partito. Ora, a parte che sarebbe interessante capire dove la signora La Rosa ha letto dei 10 centimetri del Duce, va segnalato che la stessa cosa è stata detta anche di Adolf Hitler (per il quale si parla pure di ipospadia e criptorchidismo, cioè la mancata discesa di un testicolo) e più recentemente di Donald Trump (sì, per qualcuno sarebbe minidotato anche lui). Cosa che fa nascere alcune domande.

Vannacci, tam-tam impazzito: "Il suo simbolo porta male" Un cerchio blu, con in alto la scritta bianca Futuro Nazionale e in basso Vannacci in giallo, accomp...

Possibile che qualcuno voglia spiegare dei fenomeni complessi e molto diversi tra loro facendone una semplice questione di pistolino? Non è vagamente sessista ridurre tutto a un problema di centimetri mancanti? Cosa succederebbe se le stesse illazioni venissero fatte su un uomo (o addirittura una donna) di sinistra? Immaginate... C’è poi tutto il discorso sul “calciomercato”, ovvero su chi potrebbe seguire Vannacci nella sua nuova impresa. È qui che è spuntato il “pistola”, ovvero l’onorevole Emanuele Pozzolo, diventato famoso per il caso degli spari alla festa di Capodanno 2024. È lui il primo parlamentare a salire sul carro di Futuro nazionale. Arriverà qualcun altro? Chissà. Nomi, di gente che sta dentro ma soprattutto fuori dal Parlamento, ne stanno girando diversi, e il rischio, per il Generale, è che il suo movimento diventi una calamita per personaggi controversi, bizzarri o impresentabili a caccia di una poltrona o almeno di una seggiolina...

Vannacci, la profezia cupissima di Crespi: "Neanche morto arriva a un milione" Il partito di Roberto Vannacci non andrà molto lontano. A dirlo è Luigi Crespi, noto spin doctor, che a L&...

E infine eccoci ai pistolotti. Quelli che abbiamo letto sui giornali di sinistra, che di colpo stanno facendo un tifo sfrenato per Vannacci, nella speranza che possa togliere qualche voto alla destra di governo e favorire così la vittoria dello sgangherato fronte progressista. «L’estrema destra», ha pontificato ieri su Repubblica Annalisa Cuzzocrea, «è come il Nulla nella “Storia infinita”. Se non la combatti, dilaga». Quindi il cuore del problema: cosa farà la maggioranza di fronte al nuovo partito? «Il generale si considera un interlocutore del centrodestra. Tradotto, vuole sedersi al tavolo e spartirsi la torta. Se non glielo consentiranno, la sua candidatura alle politiche del 2027 potrebbe essere un problema per la riconferma della maggioranza. Bastano un due o un tre per cento a cambiare gli equilibri. In Germania, quel che finora ha tenuto al riparo le istituzioni democratiche è stato il cordone sanitario eretto contro Alternative für Deutschland. Cosa farà la Meloni?». Ci sentiamo di rassicurare Repubblica: il centrodestra, a partire dalla Lega, non sembra avere nessuna intenzione di allearsi con Vannacci. Invece sarebbe interessante capire quando a sinistra faranno un bel «cordone sanitario» per isolare i picchiatori di poliziotti e i loro amici istituzionali. Ma forse è meglio continuare a parlare di pistola e pistolini...