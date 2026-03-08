Vannacci perde voti e se la prende con Libero. Ecco perché sbaglia...

Ieri mattina il nostro risveglio è stato allietato da un post sui social dell’ex generale Roberto Vannacci che se la prendeva con noi: «Mentre le testate di Angelucci farneticano una perdita di consensi, Futuro nazionale fa il pieno di amministratori legali». Di cosa ci accusa il fondatore di Futuro nazionale fatichiamo a capirlo. Libero ieri ha semplicemente dato notizia del risultato di un sondaggio fatto da Youtrend per Sky Tg24, come abbiamo evidenziato già nelle righe iniziali dell’articolo e pure nella titolazione del pezzo. Sondaggio per altro riportato dalle principali agenzie di stampa. Insomma caro ex generale, nessuna farneticazione, nessuna invenzione da parte nostra. Se lei ha perso consensi, la colpa non è di Libero o delle «testate di Angelucci». Se proprio cerca un colpevole, beh, se la prenda con chi ha risposto al sondaggio o con chi, dopo una comprensibile ubriacatura iniziale, ha deciso che Futuro nazionale non fa per lui.

Noi, nel nostro piccolo, abbiamo semplicemente fatto il nostro mestiere: dare una notizia. Forse lei ha deciso di plasmare il suo nuovo partito con le rigide regole di una caserma e sinceramente sono fatti suoi, ma la stampa non funziona così. Quindi non se ne faccia un cruccio, ma noi continueremo a raccontare le vicende di Futuro nazionale, che a lei piaccia o meno. Comprendiamo la frustrazione per il risultato del sondaggio; comprendiamo anche che l’onda di entusiasmo che ha accolto la sua nuova avventura stia scemando man mano che passano i giorni, ma la politica, caro ex generale, è questa roba qui.