Otto e mezzo, Salvini infilza Vannacci: "Lui parla di sicurezza, noi la portiamo"

Parlando delle promesse di Vannacci e del dl sicurezza varato proprio oggi dal governo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lanciato una frecciata al suo ex vicesegretario: "Oggi mentre Vannacci parla di sicurezza noi con questo decreto portiamo la sicurezza" . E ancora: "Nella scorsa legislatura hanno cambiato casacca oltre 300 parlamentari. Lui è uno di quei trecento. Mi spiace? Sì! Ha fatto un'altra scelta, non provo rancore".

"L'articolo della Costituzione che dice che i parlamentari non hanno vincolo di mandato sarebbe ora di cambiarlo. Vieni eletto con un partito, cambi idea? Ti dimetti": il leader della Lega nonché vicepremier Matteo Salvini lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, riferendosi all'addio del generale Roberto Vannacci al partito. Quest'ultimo, eletto con il Carroccio al Parlamento europeo, ha lanciato una sua forza politica, Futuro Nazionale.

Salvni, dunque, ha parlato di un atteggiamento non corretto da parte del generale: "Da uomo in divisa Vannacci mi aveva detto: avanti insieme. Poi è diventato: mi tengo il posto. Sbagliando, chi divide il centrodestra finisce sempre in corsia... Mi dispiace umanamente, ma per la Lega non cambia niente. Glielo abbiamo detto: ci chiedono di occuparci di lavoro e sicurezza". Dopodiché ha escluso una possibile collaborazione di Vannacci con il centrodestra: "Ma se è uscito in critica al governo... Vuole allearsi col governo. Non pongo veti, è lui che si è messo fuori dal centrodestra. Così come - ha aggiunto - secondo me sarebbe un errore accogliere Calenda, o Renzi. Ho visto che Calenda ha partecipato a una riunione di Fi la settimana scorsa".

Tornando al dl sicurezza, quando gli è stato chiesto se il provvedimento sia migliorato grazie all'intervento del Quirinale, Salvini ha detto: "Sempre grazie al presidente Mattarella. Fatta questa premessa, ci sono quei passaggi: c'è il fermo preventivo, fino a 12 ore per i sospetti. Se so che arriva un soggetto pericoloso, se arriva uno con la maschera anti-gas lo fermo e lo porto per 12 ore in questura". Poi, i poliziotti "non verranno iscritti nel registro degli indagati" e "c'è il reato per chi non si ferma all'alt di polizia e carabinieri e c'è lo sgombero di tutte le case occupate abusivamente. Non solo la prima casa, ma anche la seconda, la terza... Ultimo: posti di polizia che si possono aprire negli ospedali e nei centri commerciali".