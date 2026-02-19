Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, Petrecca si dimette da direttore: svolta a Rai Sport

giovedì 19 febbraio 2026
Milano-Cortina, Petrecca si dimette da direttore: svolta a Rai Sport

1' di lettura

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.

Il passo indietro di Petrecca - appreso da fonti Rai - è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sul piede di guerra era scesa anche la redazione di Rai Sport, dicendosi pronta alla sciopero alla fine dei Giochi. A sostegno della protesta, era stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei tg e dei gr. Petrecca era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per le spese "pazze" della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni filtrate sulla stampa dopo una riunione con il capo del personale, a seguito di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne. 

tag
paolo petrecca
milano cortina
rai sport
marco lollobrigida

Gira voce nel Villaggio... Milano-Cortina, Femke Kok e la battuta osè: "Cosa le manca", si scatena lo scandalo

Il primo arresto Bologna, ecco chi è il sabotatore del treno: sinistra in enorme imbarazzo

Toh Milano-Cortina, all'improvviso spunta Nazgul: medaglia d'oro di spontaneità

ti potrebbero interessare

A sinistra alimentano l'odio e poi chiedono agli altri di abbassare i toni

A sinistra alimentano l'odio e poi chiedono agli altri di abbassare i toni

Alberto Busacca
Otto e mezzo, da Prodi altro fango su Meloni: "Mentre cuocevo il minestrone..."

Otto e mezzo, da Prodi altro fango su Meloni: "Mentre cuocevo il minestrone..."

Roberto Tortora
Michele De Pascale, siluro sulla Schlein: "Fai proposte concrete. A oggi, il nulla"

Michele De Pascale, siluro sulla Schlein: "Fai proposte concrete. A oggi, il nulla"

Quentin, la sinistra non taglia i ponti col partito degli estremisti e frigna

Quentin, la sinistra non taglia i ponti col partito degli estremisti e frigna

Mauro Zanon