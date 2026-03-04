Federica Brignone, la lezione ai finti eroi: "Cosa vedo nella sofferenza"

Federica Brignone non concede nulla alla retorica, nemmeno dopo una stagione leggendaria chiusa con due ori olimpici. Ha deciso di fermarsi per proteggere il fisico, scelta di lucidità più che di prudenza. E mentre prepara i prossimi obiettivi, allarga lo sguardo oltre le piste: entra nel brand Miscusi perché si è “innamorata subito del progetto”, della “selezione e cura dei prodotti” e dell’“origine controllata del grano”. Non è una testimonial distratta: “Non mangio un piatto di pasta, ma un ‘certo’ piatto di pasta”, dice in una intervista al Corriere della Sera. Il successo non l’ha trasformata: “Ciò che ho fatto nello sport resterà nella storia, ma rimango la stessa persona di prima”. Se il suo nome diventa un marchio, dev’essere quello “di una persona con i piedi per terra”. I messaggi che accetta di veicolare sono chiari: “Credere nei sogni, nelle cose difficili. Impegnarsi per realizzarsi, non mollare mai”. Per il resto, taglia corto: “Piuttosto sparisco per l’eternità”.

Parla di denaro senza mitizzarlo. È “parsimoniosa”, cresciuta in una famiglia che ha scelto di guadagnare meno pur di avere più tempo. “Non posso permettermi di chiudere tutto e vivere di rendita”. E poi la frase che vale più di qualsiasi investimento: “L’unica ricchezza è il tempo”. Ma il cuore dell’intervista è altrove. È nella risposta che spiazza chi vede nella sofferenza una tappa obbligata verso la grandezza. Alla domanda sulla lezione imparata dal dolore, Brignone smonta tutto: “Nessuna lezione, soltanto una gran rottura”.

Non c’è poesia nella fatica, nessuna purificazione. Il dolore non eleva, limita: “Più del dolore, mi pesano queste rinunce”. E quando ammette che, per restare al vertice, dovrà “soffrire”, la domanda è concreta: “Quanto sono disposta ancora a soffrire? Lo vedrò giorno per giorno”. È qui la sua lezione clamorosa: l’eroismo non sta nell’esaltare il sacrificio, ma nel guardarlo in faccia senza abbellirlo. La vera sfida? “Con me stessa”. Niente lusso ostentato — “Non cerco soddisfazioni materiali, ma emozioni ed esperienze” — e un confine netto su vita privata e gossip: “Metto un muro”. Restare Federica, prima di tutto.