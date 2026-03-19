Umberto Bossi, gli ultimi giorni del senatur: cosa è successo dopo il ricovero

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura storica del centrodestra italiano, è morto giovedì 19 marzo intorno alle 20.30 all’ospedale di Varese, nel reparto di terapia intensiva cardiologica del “monoblocco” del Circolo. Aveva 84 anni (nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, Varese).Il ricovero, come riporta ilCorriere, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo: Bossi è arrivato in ospedale accompagnato dai familiari, senza ambulanza o mezzi di soccorso, per dolori generalizzati. La notizia della sua presenza ai piani superiori si è diffusa nella mattinata di giovedì. Non è ancora chiaro il quadro clinico preciso che ha portato al decesso, ma Bossi soffriva da anni di gravi problemi di salute, in particolare dopo l’ictus dell’11 marzo 2004, che gli causò emiparesi, paresi facciale e gravi limitazioni motorie e di parola. Negli anni precedenti aveva avuto ischemie, malori e altre complicanze cardiache.

Al momento della morte, Bossi era deputato alla Camera, eletto nel collegio plurinominale Lombardia 2 alle Politiche del 2022. Lascia la moglie Manuela Marrone (seconda consorte, sposata nel 1985) e quattro figli: Riccardo (nato dal primo matrimonio con Gigliola Guidali), Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio.Soprannominato il “Senatùr”, Bossi ha segnato la Seconda Repubblica con il federalismo padano, la Lega Nord (fondata nel 1989), slogan come “Roma ladrona” e alleanze-rotture con Berlusconi. Negli ultimi anni si era opposto alla svolta nazionalista di Salvini, fondando il Comitato del Nord. La sua scomparsa chiude un capitolo centrale della politica italiana settentrionale e populista.