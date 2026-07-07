Giorgia Meloni e Trump al vertice ad Ankara: "Non gelida, di più". Filtrano voci pesantissime

Tra Donald Trump e Giorgia Meloni ormai è gelo. E il vertice Nato di Ankara rischia di trasformarsi nel summit delle tensioni personali. Sul tavolo ci saranno i dossier sulla sicurezza, il fianco Sud dell'Alleanza e l'aumento delle spese militari, ma fuori dalle riunioni riflettori puntati sull'incrocio tra il premier italiano e il presidente degli Stati Uniti, dopo lo scontro esploso nei giorni successivi al G7.

Tre giorni fa la premier aveva contattato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, padrone di casa del summit, chiedendogli di organizzare le sessioni nel modo più tecnico possibile. L'obiettivo era evitare che la riunione si trasformasse nell'ennesimo ring tra il presidente americano e gli alleati europei, già finiti nel mirino di Trump perché ritenuti poco generosi sulle spese per la difesa. Anche i tempi del vertice sono stati ridotti al minimo.