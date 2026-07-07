In Onda, Elsa Fornero sbrocca: "Via tutti dai Mondiali"

La Fornero non ha risparmiato attacchi nè al presidente FIFA, Gianni Infantino nè al segretario generale della NATO, Mark Rutte: “Trump ogni giorno dà prove di questo tipo, qualche volta un po' più gravi, altre meno. Oggi ha ripreso anche la questione della Groenlandia. Devo dire, però, che Trump è forte anche perché è circondato da servi sciocchi e Infantino ne è l'esempio. Non è possibile che tutti se la prendano con Trump e non chiedano le dimissioni di Infantino, che avrebbe dovuto dire a Trump che il calcio ha le sue regole e questo non è un ambito in cui il presidente USA può decidere il bello e il brutto quando gli fa comodo. Questo avrebbe dovuto fare una persona indipendente. È una questione di coraggio, di indipendenza, invece vediamo servi sciocchi o che badano solo al loro interesse. E un altro, mi sembra di poter dire, è il segretario generale della NATO (Rutte, ndr) che a ogni stupidaggine grave e dalle gravi conseguenze di Trump scondinzola. Questo non è ammissibile, allora mi spingo a fare una proposta, perché la UEFA ha fatto molto bene: le squadre ancora in corsa si ritirino, perché questo non è più un gioco ad armi pari, le regole sono violate e quando sono violate in questa maniera tranchant villana prepotente beh allora uno non gioca più”.